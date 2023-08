Nio : le Tesla chinois affiche des pertes massives

(Boursier.com) — Nio , le constructeur chinois de véhicules électriques coté à Wall Street, a publié pour son deuxième trimestre fiscal des livraisons en déclin à 23.520 unités, contre 25.059 un an avant et 31.041 sur le trimestre antérieur. Les ventes de véhicules ont plongé de 25% en comparaison du deuxième trimestre 2022, à 7,18 milliards de yuans soit environ 991 millions de dollars. Les ventes sont également en forte baisse séquentielle de 22% en comparaison du trimestre précédent. La marge sur véhicule a chuté à 6,2% contre 16,7% un an avant. Les revenus totaux ont été de 8,77 milliards de yuans, soit 1,21 milliard de dollars, en recul de 15% sur un an. La perte nette ajustée du trimestre a atteint 5,44 milliards de yuans, environ 751 millions de dollars, contre 4,15 milliards de yuans sur le trimestre antérieur et 2,27 milliards de yuans un an plus tôt.