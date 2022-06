Nio dévisse après les comptes

(Boursier.com) — Nio décroche avant bourse à Wall Street ce jeudi, alors que le concepteur chinois de véhicules électriques, coté sur la place américaine, a livré pourtant une perte du premier trimestre moins lourde que prévu et des revenus supérieurs aux attentes de marché. La contraction de la marge brute inquiète toutefois les marchés, alors que les perspectives financières livrées par ailleurs sont mitigées, dans un contexte de volatilité persistante de la chaîne d'approvisionnement et des livraisons, ainsi que de la récente résurgence du covid en Chine. La perte nette trimestrielle ajustée s'est établie à 1,31 milliard de yuans, environ 207 millions de dollars. Les ventes de véhicules ont atteint 9,24 milliards de yuans (1,46 Md$), en augmentation de 25% en glissement annuel et de 0,3% en séquentiel. La marge sur les véhicules a décliné à 18,1% contre 21,2% un an avant.