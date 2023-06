Nio dévisse à Wall Street, après les pertes

(Boursier.com) — Nio , le constructeur chinois de véhicules électriques, coté à Wall Street, décroche de 5% en pré-séance, suite à sa publication financière du premier trimestre fiscal. Les livraisons de véhicules ont été de 31.041 au premier trimestre 2023, soit 10.430 VUS électriques "intelligents" haut de gamme et 20.611 berlines électriques "intelligentes" haut de gamme, ou une augmentation de 20,5% par rapport au premier trimestre 2022 et une diminution de 22,5% par rapport au quatrième trimestre 2022. Les revenus totaux se sont élevés à 10,67 milliards de yuans (1,55 milliard de dollars) au premier trimestre 2023, soit une augmentation de 7,7% par rapport au premier trimestre 2022 et une diminution de 33,5% par rapport au quatrième trimestre 2022. La perte nette de base et diluée par action ordinaire/ ADS a été de 2,91 yuans au premier trimestre 2023, contre 1,12 yuan au premier trimestre 2022. Hors charges de rémunération fondée sur des actions et autres éléments, la perte nette ajustée de base et diluée par action a été de 2,51 yuans (0,36$). La perte nette a été de 4,74 milliards de yuans soit 690 millions de dollars sur le trimestre.