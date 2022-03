Nio déçoit, malgré sa forte croissance

(Boursier.com) — Nio Inc, le "Tesla chinois", constructeur de véhicules électriques coté à Wall Street, a publié hier soir des comptes mitigés pour son quatrième trimestre fiscal, déplorant une perte de 2,18 milliards de yuans contre 1,49 milliard un an avant. Les revenus trimestriels ont toutefois dépassé les attentes de marché, alors que la guidance s'est établie inférieure aux anticipations. Sur le quatrième trimestre, les revenus ont été de 9,9 milliards de yuans, environ 1,55 milliard de dollars, portant les ventes totales de l'exercice à plus de 36 milliards de yuans soit environ 5,7 milliards de dollars. Les livraisons annuelles totales ont été de 91 429 unités. Pour le premier trimestre 2022, le groupe entend livrer 25 à 26 000 véhicules, soit une croissance allant de 24,6 à 29,6%. Les revenus totaux sont attendus entre 9,631 et 9,987 milliards de yuans.