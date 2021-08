Nio, concurrent de Volkswagen et Toyota ?

(Boursier.com) — Nio Inc, le concepteur chinois de véhicules électriques coté à Wall Street, travaillerait selon son CEO sur une nouvelle marque dédiée au marché de masse et concurrente de Volkswagen et Toyota. Sur son segment actuel de luxe, le groupe compte déjà pour rivaux BMW et Audi. William Li, le directeur général du constructeur, a donc fait état d'ambitions nouvelles sur le segment grand public. "Nous voulons fournir un meilleur produit et un meilleur service à des prix plus bas que Tesla", avoue le patron de Nio. Pour le second trimestre, le groupe a annoncé hier soir une perte de 102 millions de dollars, réduite de 45% en glissement annuel. Le groupe a livré 21.879 véhicules entre avril et juin, le double de l'an dernier. Les revenus trimestriels totaux ont été de 1,31 milliard de dollars, représentant une augmentation de 127% en glissement annuel et de 6% en comparaison du premier trimestre.