Nikola : un accord à 125 M$ avec la SEC

(Boursier.com) — Nikola a accepté de payer une amende de 125 millions de dollars pour mettre fin aux enquêtes de la Securities and Exchange Commission qui accusait le fondateur et ancien directeur général du groupe de déclarations trompeuses envers les investisseurs. L'ancien PDG, Trevor Milton, a trompé les investisseurs sur les avancées technologiques du fabricant de camions électriques, les capacités de production internes et les réservations de camions, selon une déclaration de la SEC.

"Nikola Corp est responsable à la fois des déclarations prétendument trompeuses de Milton et d'autres tromperies présumées, qui ont toutes dépeint à tort l'état réel des activités et de la technologie de l'entreprise", a déclaré Gurbir S. Grewal, responsable de la mise en oeuvre des règles chez le gendarme financier américain. Le groupe s'est lui dit "satisfait" du règlement avec la SEC : "nous sommes heureux de refermer ce chapitre, toutes les enquêtes gouvernementales étant terminées".