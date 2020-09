Nikola retombe, enquête de la SEC ?

Nikola retombe, enquête de la SEC ?









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Nikola , récemment dopé par son accord avec General Motors, est désormais nettement plus chahuté. Le titre corrige de 6% avant bourse, alors que Bloomberg rapporte que le constructeur de camions ferait l'objet d'une enquête de la Securities and Exchange Commission. Le dossier avait été précédemment malmené en bourse suite aux accusations d'un vendeur à découvert, estimant que le fabricant de camions électriques aurait trompé les investisseurs à propos de ses perspectives. Le management de Nikola a pourtant repoussé les accusations d'Hindenburg Research, le vendeur à découvert en question. Hier soir, après la clôture, Bloomberg, citant des personnes familières de la question, a rapporté que la SEC étudiait les accusations. Hindenburg évoque une fraude complexe, passant notamment par une surévaluation des capacités des premiers camions lors de tests.

Le titre du groupe de Phoenix avait flambé en bourse à Wall Street la semaine dernière, sur un partenariat avec GM concernant son 'super truck' électrique. General Motors gèrera ainsi l'ingénierie et la production du Nikola Badger. GM va obtenir 11% du capital de Nikola pour 2 milliards de dollars, ainsi que le droit de nommer un administrateur. Nikola anticipe, grâce à cet accord, des économies de plus de 4 milliards de dollars en batteries et groupes motopropulseurs sur dix ans. 1 milliard de dollars de coûts d'ingénierie et validation seraient économisés. Le Badger doit entrer en production fin 2022.