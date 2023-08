Nikola retombe à Wall Street

(Boursier.com) — Nikola , le constructeur automobile américain, chute à Wall Street avant bourse. Le groupe a annoncé un rappel de véhicules et une suspension temporaire des ventes après plusieurs incidents sur les batteries. La société rappelle un peu plus de 200 de ses camions Tre après qu'un enquêteur tiers a découvert qu'une fuite de liquide de refroidissement était probablement à l'origine d'un incendie au siège de la société à Phoenix en juin. Bien que Nikola ait déclaré que ses véhicules pouvaient rester en service, il a conseillé selon Bloomberg, par mesure de prudence, de se garer à l'extérieur jusqu'à ce qu'un correctif soit prêt dans les semaines à venir. Les enquêtes internes menées par les équipes de Nikola indiquent qu'un composant d'un seul fournisseur dans ses batteries est la source probable de fuites de liquide de refroidissement qu'un tiers a jugées comme la cause probable de l'incendie du camion de juin, ajoute Bloomberg. La société a déclaré que cela avait été corroboré par un autre incident thermique mineur la semaine dernière impliquant l'un de ses camions de validation technique en Arizona. Aucun blessé n'est à déplorer.