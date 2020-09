Nikola plonge de 19,3% après la démission de son président-fondateur !

(Boursier.com) — Coup de théâtre chez Nikola Corporation ! Le développeur de camions à hydrogène, que certains aimeraient voir comme le Tesla des poids-lourds, a annoncé la démission de Trevor Milton, son président exécutif et fondateur. Le Conseil d'administration a accepté son départ et a choisi de nommer Stephen Girsky, ancien vice-président de General Motors et membre du Conseil, comme nouveau président.

A Wall Street, l'action Nikola a plongé lundi de 19,3%, terminant à 27,58$, ce qui porte sa chute à 60% depuis trois mois...

L'annonce de la démission de Trevor Milton intervient moins de deux semaines après que la société basée à Phoenix se soit retrouvée dans la ligne de mire d'un vendeur à découvert, très critique envers la firme, et dont un rapport a entrainé l'ouverture d'une enquête de la SEC et du ministère de la Justice. Hindenburg Research, le 'shorteur' en question, évoque une fraude complexe, passant notamment par une surévaluation des capacités des premiers camions lors de tests.

Outre cette affaire, Nikola a beaucoup fait parler à Wall Street au cours des derniers mois. Son titre s'est notamment envolé après que General Motors eut annoncé prendre 11% du capital de Nikola contre un chèque de 2 milliards de dollars.