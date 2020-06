Nikola Corporation : le Tesla des camions pèse autant que Ford !

(Boursier.com) — Le Tesla des camions pèse déjà lourd en Bourse. Débarqué à Wall Street le 4 juin, Nikola Corporation vaut près de 30 milliards de dollars, soit autant que Ford. A la différence près que le fabricant de véhicules électriques à batterie et à hydrogène n'a encore commercialisé aucune unité ! D'ailleurs, la société fondée en 2015 ne prévoit pas de générer de revenus avant l'an prochain...

Mais les investisseurs semblent croire en ces véhicules verts qui fonctionnent grâce à la combinaison d'hydrogène stocké dans un réservoir avec l'oxygène présent dans l'air pour produire de l'électricité via des piles à combustible. Selon Trevor Milto, le patron de la société, les précommandes représentent plus de 10 milliards de dollars de recettes, mais il reste à voir si ces commandes se concrétiseront. Nikola prévoit de lancer le Nikola Tre Class 8 BEV en 2021, suivi du Nikola Two Class 8 FCEV en 2023.

En attendant, Nikola espère capitaliser sur son prochain pick-up. Puisqu'il n'y a pas que les semi-remorques dans la vie, le dirigeant a annoncé hier sur Twitter la date d'ouverture des réservations pour son pick-up Badger, disponible en version électrique à batterie ou à pile à combustible. Il faudra toutefois patienter encore un peu avant de connaitre le prix du véhicule et la date de son lancement.

We open up reservations for the most bad ass zero emission truck on June 29th. See the @nikolamotor Badger in person at #nikolaworld2020 this year. You'll get to see a real operating truck, not a fake show truck. Expect stamped metal panels, functioning interior w/ hvac, 4x4, etc pic.twitter.com/SkY9zV0bbs — Trevor Milton (@nikolatrevor), via Twitter