Nike : vers une offre sur SpringHill ?

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Nike compterait parmi les compagnies considérant une offre pour l'acquisition de SpringHill, firme de divertissement de la star de la NBA LeBron James. D'après Bloomberg, SpringHill Co. discuterait avec Nike et d'autres acquéreurs potentiels. The Information rapporte pour sa part, citant des personnes familières de la question, que SpringHill explorerait une cession potentielle susceptible d'atteindre les 750 millions de dollars. Néanmoins, les discussions pourraient déboucher sur un investissement plutôt qu'une vente totale. Aucun processus formel n'aurait été ouvert, mais SpringHill répondrait à des marques d'intérêt. Variety ajoute, citant ses sources, que la firme chercherait à vendre une part minoritaire ou majoritaire.