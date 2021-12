Nike : un trimestre plutôt solide

(Boursier.com) — Nike progresse en pré-séance à Wall Street après avoir dévoilé des comptes supérieurs au attentes des analystes au deuxième trimestre à la faveur d'une forte demande en Amérique du Nord. La marque à la virgule a réalisé un bénéfice net de 1,34 milliard de dollars sur la période, ou 83 cents par action, contre 78 cents par titre il y a un an. Les recettes ont atteint 11,36 milliards de dollars, contre 11,24 Mds$ un an plus tôt grâce aux ventes du Black Friday qui ont eu lieu juste avant la fin du trimestre, le 30 novembre. Les analystes misaient en moyenne sur un bpa de 63 cents pour des ventes de 11,25 Mds$. Le chiffre d'affaires en Amérique du Nord a augmenté de 12%, aidant à compenser la baisse de 20% observée en Chine.

La marge brute s'est améliorée de 2,8 points à 45,9%. La société s'attend à ce que la marge brute augmente encore de 1,5 point ce trimestre avec une amélioration des revenus anticipée entre +1 et +4%.

Le leader mondial des équipements sportifs s'est par ailleurs dit confiant quant à une amélioration des problèmes qui affectent les chaînes d'approvisionnement pour son prochain exercice fiscal annuel. Au Vietnam, Nike a précisé que toutes les usines avec lesquelles elle travaille étaient de nouveau opérationnelles après avoir dû annuler des commandes totalisant environ 130 millions d'unités. Un problème majeur est qu'une grande partie de la main-d'oeuvre a fui vers la campagne lorsque les restrictions ont été levées plus tôt cette année. Cependant, les taux de fréquentation s'améliorent, a souligné la marque la firme.

"Les bons résultats de Nike ce trimestre fournissent une preuve supplémentaire que notre stratégie fonctionne, alors que nous l'exécutons dans un environnement dynamique", a déclaré le directeur général, John Donahoe. "Nous sommes maintenant dans une position concurrentielle beaucoup plus solide aujourd'hui qu'il y a 18 mois".