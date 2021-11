Nike se prépare au 'metaverse'

(Boursier.com) — Nike a déposé sept demandes de marques, alors qu'il se prépare à entrer dans le métavers, univers virtuel constituant le coeur de la nouvelle stratégie de 'Meta', nouvelle identité de Facebook. Dans le cadre des demandes du géant américain des chaussures et accessoires de sport, Nike a indiqué son intention de concevoir et de vendre des baskets et des vêtements de marque virtuels. Des personnes connaissant les plans de Nike, citées par CNBC, ont déclaré que cet espace était une priorité pour la marque et que les consommateurs pouvaient s'attendre à voir davantage de déploiements virtuels dans les mois à venir. Selon l'Office américain des brevets et des marques, Nike a déposé des demandes le 27 octobre pour 'Nike', le célèbre slogan de la marque 'Just Do It' et son logo. Le lendemain, deux autres dépôts de demandes pour les logos 'Air Jordan' et 'Jumpman' ont été déposés. Au total, sept demandes différentes ont été soumises.