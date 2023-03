Nike sanctionné à Wall Street, avec les pressions sur les marges

(Boursier.com) — Nike cédait 2% après bourse à Wall Street hier soir. Pourtant, le géant américain des chaussures et accessoires de sport a nettement dépassé le consensus des analystes de la place pour son troisième trimestre fiscal. Les revenus ont atteint 12,4 milliards de dollars sur la période contre 11,5 milliards de consensus, tandis que le bénéfice par action a été de 79 cents contre 55 cents attendus. Nike a par ailleurs relevé ses estimations de ventes annuelles. Néanmoins, le groupe a aussi prévenu de pressions sur les marges, alors qu'il se débarrasse de son excès de stock en procédant à des promotions importantes. Sur le trimestre clos, la marge brute a été de 43,3%, légèrement inférieure aux anticipations des spécialistes. Le groupe entend terminer l'exercice 2023 avec un niveau de stock "sain".

Nike prévoit maintenant des revenus annuels en augmentation de 6-9%, contre une guidance antérieure voisine de 5%. Le groupe évoque "des démarques plus élevées" pour liquider les stocks, affectant la marge brute, ainsi que des coûts plus élevés pour ses matériaux et son fret. Nike voit sa marge brute baisser de 250 points de base sur l'exercice en cours, par rapport à des perspectives antérieures d'une baisse de 200 à 250 points de base. Les pressions sur la rentabilité devraient, selon le management, s'atténuer au cours du prochain exercice, qui commence en juin. La firme surveille également de près la pression croissante sur la confiance des consommateurs.