Nike s'enflamme à Wall Street

(Boursier.com) — Nike bondissait hier soir de 8% après bourse à Wall Street, suite à une publication marquée par un bénéfice nettement supérieur aux attentes et des revenus un peu courts. Le titre évoluait au plus bas depuis septembre 2022. Pour son premier trimestre fiscal, le groupe a affiché un bénéfice ajusté par action de 94 cents, à comparer à un consensus de 74 cents et un niveau de 93 cents un an plus tôt. Les revenus ont totalisé quant à eux 12,94 milliards de dollars sur ce trimestre clos en août, très légèrement inférieurs au consensus de marché, alors qu'ils se situaient à 12,69 milliards pour la période correspondante, un an avant. La marge brute a en revanche battu le consensus, à 44,2%, contre 43,7% de consensus et 44,3% un an avant. Le bénéfice net a représenté 1,45 milliard de dollars, contre 1,47 milliard un an plus tôt.

Le groupe se montre assez confiant concernant ses perspectives. Le management souligne la solidité de la consommation. "Nous continuons de voir une très, très solide demande des consommateurs pour nos marques et pour nos produits", lance ainsi le directeur financier Matthew Friend. Ces quelques commentaires sur la "très forte" demande semblent donc satisfaire Wall Street, le management ayant aussi rassuré concernant les perspectives en Chine, malgré le ralentissement actuel.