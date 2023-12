Nike s'effondre à Wall Street

(Boursier.com) — Nike dévisse de 12% avant bourse à Wall Street ce vendredi, alors que le géant des chaussures et accessoires de sport a déçu par sa publication financière. Le groupe a abaissé en effet hier soir sa guidance de revenus et présenté un plan de réduction des dépenses de 2 milliards de dollars sur trois ans, favorisant la rentabilité plutôt que les ventes. Pour son deuxième trimestre fiscal juste clos, le groupe a affiché des revenus de 13,39 milliards de dollars contre 13,32 milliards un an avant. Ces revenus trimestriels sont légèrement moins élevés que prévu. Les revenus de vente de gros ont décliné de 2% à 7,1 milliards. Les ventes en Grande Chine ont augmenté de 4%, mais cela représente un ralentissement par rapport à la hausse de 5% du trimestre précédent. Les revenus de vente directe ont été de 5,7 milliards, en augmentation de 6%. La marge brute a progressé de 170 points de base à 44,6%. Le bénéfice dilué par action a grimpé de 21% à 1,03$.

"Nos résultats du deuxième trimestre ont démontré à quel point nous reprenons du poil de la bête dans nos domaines clés d'innovation et de croissance", a déclaré John Donahoe, CEO. "Ce trimestre a démontré une solide exécution de la part de notre équipe alors que nous nous concentrons sur notre formule gagnante de produit innovant, de narration distinctive et d'expériences de marché différenciées". Matthew Friend, vice-président exécutif et directeur financier, indique : "La performance financière au deuxième trimestre a constitué un tournant dans la création d'une croissance plus rentable. Alors que nous envisageons des perspectives de revenus plus faibles au deuxième semestre, nous restons concentrés sur une forte exécution en termes de marge brute et une gestion disciplinée des coûts". La Société identifie des opportunités pour réaliser jusqu'à 2 milliards de dollars d'économies cumulées au cours des trois prochaines années. Les domaines d'économies potentielles comprennent la simplification de l'assortiment de produits, l'augmentation de l'automatisation et de l'utilisation de la technologie, la rationalisation de l'organisation et l'exploitation de l'échelle pour accroître l'efficacité. La majorité de ces économies seront investies pour alimenter la croissance future, accélérer l'innovation à grande vitesse et à grande échelle, et générer une plus grande rentabilité long terme.