Nike rassure, le titre s'enflamme à Wall Street

(Boursier.com) — Nike rassure. Le géant américain des articles de sport a dévoilé de solides trimestriels hier à Wall Street tout en relevant ses objectifs annuels, la demande robuste pour ses baskets et ses vêtements de sport en Amérique du Nord et en Europe ayant permis de compenser une chute des ventes en Chine, son marché le plus rentable. Sur son deuxième trimestre fiscal, la firme basée dans l'Oregon a dégagé un bénéfice net de 1,3 milliard de dollars, stable sur un an, soit un bpa de 85 cents, contre 65 cents attendus par les analystes.

Les ventes mondiales ont augmenté de 17% à 13,3 milliards de dollars (+27% à change constant), contre un consensus de 12,6 Mds$. Les revenus ont dépassé les attentes dans toutes les régions à l'exception de la Chine. Bien qu'en retrait de 300 points de base, à 42,9%, la marge brute, un indicateur clé de la rentabilité, a également dépassé les attentes, et les dirigeants ont déclaré que les performances de fin d'année étaient solides.

Les marges de l'entreprise ont été pénalisées par la vigueur du dollar, des coûts de transport et de logistique plus élevés, ainsi que des démarques plus importantes pour éliminer des stocks excédentaires. Ces derniers ont d'ailleurs encore progressé sur le trimestre. "Nous pensons que le pic des stocks est derrière nous car les mesures que nous prenons sur le marché fonctionnent", a toutefois déclaré le directeur général de Nike, John Donahoe, lors de la conférence téléphonique de présentation des résultats.

Nike a augmenté ses dépenses marketing dans le but d'attirer davantage de clients. Les dépenses dites de 'création de la demande' ont crû de 8% au cours du trimestre pour atteindre 1,1 milliard de dollars, principalement en raison d'une augmentation de la publicité.

"Notre dynamique pour la saison des fêtes s'est poursuivi au cours des premières semaines de décembre, malgré le fait que nous opérons sur un marché largement promotionnel", a souligné le directeur financier, Matt Friend.

Pour l'exercice complet, qui se termine à la mi-2023, Nike prévoit désormais une croissance de 10 à 15%, hors effets devises. La société a réitéré sa projection selon laquelle la marge brute diminuera de 200 à 250 points de base.

Le titre bondissait de plus de 12% en post-séance hier à New York.