Nike plonge, alors que les stocks et les marges inquiètent

(Boursier.com) — Nike dévisse avant bourse à Wall Street ce vendredi, le géant américain des chaussures et accessoires de sport ayant publié hier soir des profits trimestriels légèrement supérieurs aux attentes, mais ayant fait aussi état d'une forte augmentation des stocks et de faibles marges. Le groupe a indiqué que les efforts de réduction des prix pour éliminer les vêtements hors saison des entrepôts en Amérique du Nord réduiraient les marges brutes pour le reste de l'exercice. Le groupe a aussi averti d'un important impact potentiel du dollar plus fort. La direction a également déclaré qu'elle s'attendait à ce que ses rivaux continuent de réduire les prix au moins jusqu'à la fin de l'année civile, alors qu'ils tentent d'éliminer leurs propres stocks. Mais les dirigeants de Nike ont déclaré que les niveaux de stocks en Amérique du Nord avaient probablement culminé au premier trimestre fiscal, clos fin août, et s'attendent à ce que les niveaux s'aplanissent avec de nouveaux produits en demande, alignés sur les saisons, dans les mois à venir, avant la saison des fêtes. "Nous prenons des mesures décisives pour éliminer les stocks excédentaires, en nous concentrant sur des poches spécifiques de produits saisonniers en retard, principalement dans les vêtements", a indiqué le management, selon lequel ces mouvements auront donc un impact transitoire sur les marges.

Pour le premier trimestre fiscal clos fin août, Nike a fait état d'un bénéfice net de 1,5 milliard de dollars et 93 cents par titre, contre 1,9 milliard et 1,16$ par action un an auparavant. Les ventes ont totalisé 12,7 milliards de dollars, contre 12,2 milliards un an avant. Le consensus FactSet était de 92 cents de bénéfice par action et 12,28 milliards de facturations. La marge brute a chuté à 44,3%. Les dirigeants de Nike ont déclaré que la baisse "était principalement due à l'Amérique du Nord, qui a pris des mesures pour liquider les stocks excédentaires par le biais de démarques et d'actions sur le marché de gros. Les stocks de Nike s'élevaient à 9,7 milliards de dollars, une augmentation de 44% par rapport à la période comparable de l'année précédente, en raison de ce que les dirigeants ont décrit comme "la volatilité continue de la chaîne d'approvisionnement, partiellement compensée par une forte demande des consommateurs au cours du trimestre".

Nike, en juin, avait déclaré qu'il s'attendait à "une activité promotionnelle plus élevée" au premier trimestre, alors qu'il essaie de vendre des articles saisonniers arrivés en retard, à la suite des fermetures d'usines l'année dernière en Asie. Cependant, pour toute l'année à venir, la direction avait alors déclaré qu'elle prévoyait des augmentations de prix voisines de 5%.

Les niveaux de stocks déséquilibrés ont suivi les fermetures d'usines l'année dernière en Asie, où la plupart de ses chaussures sont fabriquées, ce qui a entraîné des livraisons tardives de produits. Mais ces livraisons tardives se mêlent maintenant aux livraisons de la saison des fêtes qui devraient arriver plus tôt que prévu. Les arrivées plus précoces, ont déclaré les dirigeants, étaient fonction des commandes antérieures, en raison des retards d'expédition qui ont caractérisé l'année écoulée, puis d'une amélioration soudaine et plus récente de ces délais d'expédition.

En outre, le dollar ne cessant de se renforcer, le management de Nike s'attend à ce que l'impact négatif des taux de change sur l'année complète sur les ventes et les bénéfices déclarés avant intérêts et impôts soit de 4 milliards de dollars et de 900 millions de dollars, respectivement.

Les dirigeants ont tout de même déclaré que la gestion des stocks en Chine était en avance sur les plans, avec un recalibrage de l'approvisionnement. La demande des consommateurs serait quant à elle toujours forte, malgré la hausse des prix. La direction affirme que des chaussures comme l'Air Max Scorpion reflètent l'engagement de Nike envers l'innovation. Les baskets Travis Scott et LeBron 20 de la société sont également restées populaires. La rentrée scolaire et la demande pour ses baskets Jordan et Converse ont également été solides.