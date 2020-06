Nike : pertes et plongeon des ventes au 4e trimestre, le titre flanche

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — La crise du coronavirus n'a pas épargné Nike, malgré un bond des ventes en ligne qui a permis au géant des équipements sportifs de limiter un peu les dégâts. Pour son 4e trimestre fiscal, achevé fin mai, le groupe américain a annoncé jeudi après la clôture de Wall Street avoir subi une chute de près de 40% de ses ventes, et avoir encaissé une perte nette sur le trimestre.

La perte nette a atteint 790 millions de dollars (51 cents par action) à comparer à un bénéfice net de 989 M$ (62 cents par action) sur le même trimestre de 2019. Les revenus sont tombés à 6,3 milliards de dollars contre 10,1 Mds$ un an plus tôt, un recul de 37,6%.

Ces chiffres sont inférieurs aux attentes du marché. Les analystes sondés par le cabinet FactSet attendaient en moyenne une perte nette de 8 cents pour des ventes de 7,3 Mds$.

A Wall Street, l'action Nike a réagi par une chute de 3,5% jeudi soir dans les échanges électroniques après la clôture suite à cette publication. Le titre affiche la stabilité depuis le début de l'année, faisant mieux que le Dow Jones (-9,8%) dont Nike est l'un des 30 composants.

Le ventes en ligne se sont envolées de 75%

Alors que de nombreux points de vente du groupe étaient fermés pour cause de pandémie, les ventes en ligne ont bondi de 75% sur le trimestre par rapport à la même période de 2019, et ont représenté environ un tiers du total des ventes du groupe, a précisé Nike. Le groupe a indiqué qu'il prévoyait d'accroître ses investissements dans ses activités en ligne.

Les magasins physiques du groupe sont désormais ouverts à environ 90% dans le monde, et à 85% aux Etats-Unis. Les ventes dans ces points de vente continuent à s'améliorer, selon Nike.

A la date du 31 mai, le groupe disposait de 12,5 Mds$ de liquidités et et quasi-liquidités, en hausse de 4,1 Mds$ par rapport à la fin mai 2019, grâce à une émission obligataire de 6 Mds$ effectuée en mars. En outre, Nike a précisé qu'il disposait d'une ligne supplémentaire de crédit de 2 Mds$, s'ajoutant à une ligne existante de 2 Mds$, "afin d'assurer la liquidité et la flexibilité nécessaires pendant la pandémie de Covid-19".