Nike perd pied à Wall Street !

(Boursier.com) — Nike recule de 4% avant bourse à Wall Street ce vendredi, alors que l'équipementier sportif américain a fait état de prévisions de chiffre d'affaires inférieures aux attentes du marché.Les consommateurs soucieux de leurs dépenses en Amérique du Nord ont en effet réduit leurs achats de baskets et de vêtements de sport, éclipsant le récent rebond de l'activité en Chine.

Les ventes ont augmenté de 5% dans la région au quatrième trimestre fiscal (de mars à mai), ce qui matérialise la plus lente progression en un an aux États-Unis. En Europe, au Moyen-Orient et en Afrique, les ventes ont progressé de 3%...

"L'année prochaine, l'environnement va continuer à être riche en promotions, ce qui met la pression sur les grossistes en termes de gestion", a déclaré le PDG John Donahoe lors de la conférence téléphonique de présentation des résultats. A la fin mai, les stocks, d'une valeur de 8,5 milliards de dollars, étaient stables sur un an, mais dépassaient de plus de 20% leurs niveaux de 2021.

Marge sous pression

La marge brute de Nike a chuté de 140 points de base à 43,6% au cours du trimestre écoulé, plombée par ces nombreuses promotions et remises visant à éliminer les stocks excédentaires... Par ailleurs, l'entreprise a été mise en difficultés par hausse des coûts de la chaîne d'approvisionnement, des matières premières et de la main-d'oeuvre.

Le chiffre d'affaires de la société au quatrième trimestre a atteint 12,83 milliards de dollars et a dépassé les estimations de 12,59 milliards de dollars, tandis que le bénéfice par action de 66 cents se situe 2 cents en dessous des prévisions...

Excès de stock

Le groupe avait déjà prévenu de pressions sur ses marges, alors qu'il s'est débarrassé de son excès de stock en procédant à des promotions importantes. Le groupe entendait ainsi terminer l'exercice 2023 avec un niveau de stock plus "sain". Le management évoque "des démarques plus élevées" pour liquider les stocks, affectant la marge brute, ainsi que des coûts plus lourds pour ses matériaux et son fret...

Les pressions sur la rentabilité devraient, toujours selon le management, s'atténuer au cours du prochain exercice qui vient de commencer en juin. La firme surveille également de près la pression croissante sur la confiance des consommateurs...