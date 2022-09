Nike : nouvelle étape dans le partenariat avec Zalando

(Boursier.com) — Zalando , l'une des principales plateformes en ligne d'Europe pour la mode et le lifestyle, et Nike, Inc. ont franchi une nouvelle étape dans leur partenariat stratégique, renforçant ainsi la relation de longue date entre les deux entreprises.

Ce partenariat associe l'expérience client inégalée et la connaissance approfondie du e-commerce de Zalando, qui sert plus de 49 millions de clients dans 25 marchés - aux meilleurs assortiments de chaussures et de vêtements de Nike, conçus pour soutenir les consommateurs dans leurs efforts pour faire du sport une habitude au quotidien.

Nouvelle étape

''Nike a toujours été un partenaire important, qui suscite l'enthousiasme et l'inspiration de nos clients. Nous sommes ravis de franchir aujourd'hui une nouvelle étape en faisant partie du réseau connecté de Nike en tant que partenaire privilégié en Europe'' explique Laura Toledano, Directrice Générale France chez Zalando. "En tant que Point de Départ pour la Mode, nous voulons offrir à nos clients un assortiment inspirant et pertinent localement... Ce partenariat permet aux clients français d'accéder à une gamme encore plus large de chaussures et de vêtements Nike sur Zalando, en connectant leur compte Nike. En proposant ces produits aux membres exclusifs de Nike, nous élargissons notre assortiment et renforçons notre relation avec nos clients. En associant leur compte Nike directement depuis la plateforme Zalando, les clients Zalando en Allemagne, Autriche, aux Pays-Bas, en France, en Belgique, au Danemark, en Suède, en Finlande, en Italie et en Pologne pourront accéder à une sélection de produits réservés uniquement aux membres Nike. Ils pourront ainsi acheter une sélection élargie de chaussures et de vêtements Nike directement sur Zalando".