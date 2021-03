Nike : les ventes perturbées par le Covid au 3e trimestre

(Boursier.com) — Nike , le géant américain des équipements sportifs, a publié jeudi soir après la clôture de Wall Street des résultats trimestriels supérieurs aux attentes, mais la croissance de ses ventes a ralenti en raison de difficultés logistiques pour acheminer ses produits aux Etats-Unis depuis l'Asie, en raison de la crise du coronavirus. Ces retards ont pesé sur les ventes du groupe pendant la période cruciale des fêtes de fin d'année.

Le titre Nike perdait plus de 3% dans les cotations post-séance après ces informations. Il avait reculé de 1,1% à la clôture, alors que le Dow Jones, dont il fait partie, a cédé 0,46%.

Au 3e trimestre fiscal, achevé fin février, Nike a dégagé un bénéfice net de 1,45 milliard de dollars (90 cents par action) en forte hausse de 71% par rapport aux 847 millions engrangés un an plus tôt. Les ventes du groupe ont totalisé 10,36 Mds$ sur la période, en hausse de 2,6% par rapport à la même période de 2020 (10,1 Mds$). Les analystes sondés par le cabinet FactSet tablaient sur un bpa inférieur, de l'ordre de 76 cents par action, mais ils envisageaient un chiffre d'affaires supérieur, autour de 11 Mds$.

Les ventes en recul de 11% en Amérique du Nord

Nike avait subi une chute de ses ventes pendant deux trimestres consécutifs en 2020, en raison des confinements liés au Covid-19, avant de retrouver la croissance (+7%) pour son 2e trimestre fiscal, achevé fin novembre, qui incluait Thanksgiving, le Black Friday et le Cyber Monday.

Cependant, le groupe (qui a désormais pu rouvrir la majorité de ses points de vente) a connu à partir de décembre des perturbations de sa chaîne d'approvisionnement, qui ont ralenti l'acheminement de ses produits des usines asiatiques vers les Etats-Unis. Ces perturbations sont liées "à la pandémie de Covid-19 en particulier en Amérique du Nord et dans la zone EMEA" (Europe, Moyen-Orient, Afrique), a précisé Nike.

Ainsi, les ventes ont reculé de 11% au 3e trimestre en Amérique du Nord à taux de changes constants, "en grande partie en raison d'une pénurie de conteneurs et d'une congestion dans les ports des Etats-Unis, qui ont retardé les livraisons au 3e trimestre de plus de trois semaines", selon Nike. Ainsi, l'activité des ports des Etats-Unis a été freinée par le manque de main d'oeuvre lié à la gestion de la crise du Covid.

La croissance des ventes en ligne a ralenti

Au troisième trimestre, le groupe a aussi fait état d'un ralentissement de ses ventes en ligne, qui ont explosé depuis le début de la crise sanitaire. Les ventes en ligne ont certes encore grimpé de 59% sur un an au 3e trimestre, mais elles avaient bondi de 84% au 2e trimestre et d'environ 80% sur les deux précédents trimestres.

Nike a par ailleurs annoncé qu'il allait reprendre son programme de rachat d'actions, qui avait été suspendu en mars 2020 pour cause de crise du coronavirus.