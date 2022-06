Nike : les comptes résistent au T4, nouveau plan de rachat d'actions

(Boursier.com) — Le géant américain des équipements sportifs Nike a publié lundi soir après la clôture de Wall Street des résultats en baisse, mais néanmoins supérieurs aux attentes de Wall Street pour son 4e trimestre fiscal, malgré un net recul de ses ventes en Chine. Le groupe a aussi annoncé un vaste programme de rachat d'actions d'un montant de 18 milliards de dollars.

Le titre Nike progressait d'environ 1% après ces annonces dans les cotations électroniques après la clôture. Au 4e trimestre achevé fin mai, le bénéfice net du groupe a atteint 1,4 milliard de dollars (90 cents par action), en recul de 6,6% par rapport au 1,5 Md$ (93 cents par action) dégagé sur la même période de 2021.

Les revenus ont eux aussi légèrement reculé, de 1%, pour revenir à 12,2 Mds$. Les ventes en Amérique du Nord, le plus grand marché de Nike, ont cédé 5% à 5,11 Mds$, et celles en Chine élargie ont plongé de 19% à 1,56 Md$ contre 1,93 Md$ un an plus tôt...

Le consensus d'analystes compilé par le cabinet FactSet s'attendait cependant à pire avec un bénéfice par action logé à 81 cents pour un chiffre d'affaires de 12,1 Md$.

Pas de prévisions pour l'exercice en cours

Les stocks du groupe ont gonflé de 23% par rapport à la même période de 2021, à 8,4 Mds$ fin mai, en raison de délais accrus liés aux perturbations des chaînes d'approvisionnement.

Les investisseurs ont apprécié l'annonce de l'approbation par le conseil d'administration de Nike d'un nouveau programme de rachat d'actions, d'un montant de 18 Mds$ réparti sur 4 ans, pour remplacer le programme actuel de 15 Mds$, qui arrivera à échéance à la fin de l'exercice 2023 en cours.

Le groupe n'a pas publié de prévisions pour l'exercice qui vient de démarrer. La direction a fait état de la poursuite de certaines difficultés, comme les perturbations logistiques qui ralentissent le transport de ses chaussures et ses vêtements. Les analystes s'inquiètent aussi des effets de l'inflation, notamment aux Etats-Unis, la hausse des prix ayant tendance à pousser les consommateurs à acheter des marques d'entrée de gamme.

La stratégie de vente directe porte ses fruits

Il y a deux ans, face à la crise sanitaire du coronavirus, le groupe a mis en oeuvre une nouvelle stratégie commerciale, qui consiste à vendre davantage de marchandises en direct (magasins ou en ligne) et non plus via des distributeurs comme Foot Locker. Cette stratégie est "en train de porter ses fruits", a commenté le directeur financier du groupe, Matt Friend, cité lundi par le communiqué de Nike. Les ventes en direct ont augmenté de 7% à 4,8 Mds$ au 4e trimestre, alors que les ventes en gros ont chuté de 7% sur un an pour revenir à 6,8 Mds$.

Malgré la relative bonne résistance financière de Nike à la crise actuelle, l'action du groupe a abandonné près de 34% de sa valeur depuis le début de l'année à Wall Street, emportée par la correction boursière générale et par les craintes liées à la faiblesse du marché chinois et aux perturbations dans les chaînes d'approvisionnement, sur fond de regain de la pandémie de Covid-19. Le groupe américain a aussi dû gérer les conséquences de la guerre en Ukraine, qui a poussé Nike à quitter la Russie.