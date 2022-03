Nike : fait mieux que prévu, malgré un recul en Chine

(Boursier.com) — Le titre Nike bondissait lundi soir de plus de 6% en cotations post-séance à Wall Street, saluant des résultats et des ventes supérieurs aux attentes des marchés pour le 3e trimestre fiscal du groupe, malgré un tassement de ventes en Chine.

Le bénéfice net trimestriel du géant américain des équipements sportifs s'est élevé à 1,4 milliard de dollars, soit 87 cents par action, en recul de 3,3% par rapport aux 90 cents de la même période de 2020, a annoncé Nike lundi soir après la clôture de la Bourse. Mais les analystes sondés par le cabinet FactSet s'attendaient à un profit de seulement 71 cents par action.

Les revenus du trimestre achevé le 28 février ont totalisé 10,87 Mds$, en hausse de 5% par rapport aux 10,36 Mds$ dégagés un an plus tôt, et supérieurs aux 10,6 Mds$ du consensus d'analystes financiers. La marge brute a augmenté à 46,6% contre 45,6% un an plus tôt.

L'Amérique et les ventes directes ont soutenu le groupe

Nike s'est félicité de la progression de ses ventes et de sa marge brute, que la direction a attribué notamment à la progression de la vente directe aux consommateurs, la nouvelle stratégie affichée par le groupe, au détriment de certains distributeurs comme Foot Locker. Les ventes directes ont ainsi bondi de 17% sur un an : +14% pour les magasins détenus en direct, et +22% pour les ventes en lignes.

Tous canaux confondus, les ventes de Nike ont progressé dans toutes les zones géographiques, à l'exception notable de la Chine (y compris Hong Kong), où le chiffre d'affaires a reculé de 5% pour revenir à 2,16 Mds$. En Amérique du Nord, premier marché du groupe, les ventes ont progressé plus que prévu, de 9% à 3,88 Mds$, les Américains retrouvant le chemin des magasins à mesure que la situation sanitaire s'est améliorée. Les ventes de la zone Europe, Moyen-Orient, Afrique ont augmenté de 7% sur un an, à 2,77 Mds$.

L'action Nike a reculé de plus de 20% depuis le début de l'année (contre -6,4% pour le S&P 500), les investisseurs s'inquiétant notamment de la faiblesse du marché chinois, des perturbations dans les chaînes d'approvisionnement et des conséquences de la guerre en Ukraine, qui a poussé Nike à suspendre ses ventes en Russie.