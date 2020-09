Nike explose le consensus, le titre bondit à Wall Street

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Le titre Nike bondit mercredi de 9% en séance à Wall Street, au lendemain de la publication de résultats trimestriels très supérieurs aux attentes des analystes. Le géant américain des chaussures et accessoires de sport a publié mardi soir après la clôture des performances qui ont surpris par leur vigueur, malgré la crise sanitaire. Les ventes en Chine, où la pandémie de coronavirus est désormais sous contrôle, ont rebondi de 6% au premier trimestre fiscal (achevé fin août), tandis que le chiffre d'affaires en Amérique du Nord a reculé de 2%. Les ventes en ligne ont explosé de 82% sur un an !

Au premier trimestre fiscal, le bénéfice net de Nike a ainsi atteint 1,52 milliard de dollars, soit 95 cents par action, en hausse de 11% par rapport au 1,37 Md$ (86 cents par action) affiché lors du même trimestre 2019.

Malgré les perturbations liées au coronavirus, les ventes mondiales de Nike ont été presque stables (-0,6% sur un an), pour s'inscrire à 10,59 Mds$ contre 10,66 Mds$ un an plus tôt, notamment grâce au rebond de la demande chinoise.

Les ventes comme les bénéfices du groupe sont très supérieurs aux attentes du consensus du cabinet Factset, qui tablait sur un bpa de 47 cents, et sur un revenu de 9,13 Mds$ (en baisse de 14,3%).