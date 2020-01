Nike est le nouvel équipementier de Liverpool

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Fini New Balance. Liverpool aura un nouvel équipementier à partir de la saison prochaine, et non des moindres puisqu'il s'agit de Nike. Le club champion d'Europe et du monde en titre a signé un partenariat de plusieurs années avec la marque à la virgule qui figurera sur ses maillots de match et d'entrainement ainsi que sur ses vêtements de voyage. Les équipes de jeunes ainsi que féminines seront également équipées par Nike. " Ce partenariat coïncide avec notre emménagement dans un nouveau centre d'entraînement ultramoderne à Kirkby pour la saison 2020-21, un projet qui comprend un investissement dans l'amélioration des installations sportives de la communauté locale", souligne Liverpool.

#LFC announces multi-year partnership with Nike as official kit supplier from 2020-21. https://t.co/eqJlwZat12 — Liverpool FC (@LFC), via Twitter

Si les modalités de l'accord n'ont pas été dévoilées, la 'BBC' évoquait dernièrement un montant minimal de 30 millions de livres par an sur une période de cinq saisons, auquel s'ajouteraient 20% du montant des ventes totales de produits Nike du club de la Mersey. Liverpool pourrait ainsi récupérer près de 80 M£ par saison, montant qui en ferait le premier club anglais dans ce domaine.