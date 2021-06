Nike bondit de 15,5% après des comptes de champion !

(Boursier.com) — "Just Do It" ! Nike a fait honneur à son slogan, jeudi soir, en explosant le consensus de Wall Street pour ses comptes du 4e trimestre fiscal, achevé fin mai. Une performance qui a été saluée ce vendredi par un bond de 15,5% du titre Nike, qui a fini à 154,35$ à Wall Street.

Le bénéfice net du leader mondial des équipements sportifs personnels a atteint 1,51 milliard de dollars, soit 93 cents par action, contre une perte de 790 millions de dollars un an plus tôt (-51 cents par action). Le bénéfice par action (bpa) ressort ainsi très nettement supérieur aux attentes des analystes sondés par le cabinet FactSet, qui étaient logées à 51 cents par action.

Un milliard de dollars de ventes de plus que prévu

Les ventes trimestrielles du groupe basé à Beaverton, dans l'Oregon, ont atteint 12,34 Mds$, un chiffre presque doublé par rapport à la même période de 2020, qui avait marquée par la crise du Covid-19 (6,31Mds$). Les ventes ont ainsi dépassé de plus d'un milliard de dollars les attente des analystes, logées à 11,03 Mds$.

"A mesure que nous progressons vers notre transformation numérique à la demande des consommateurs, nous construisons un nouveau modèle financier qui continuera de fournir à Nike une croissance durable et profitable à long terme", a commenté Matt Friend, le directeur financier du groupe dans un communiqué.

Suite à ces annonces, de nombreux brokers ont relevé vendredi leurs objectifs de cours sur Nike, et visent désormais entre 177$ et 214$ par action pour les plus optimistes. Ainsi, la banque suisse UBS est passée à 185$ contre 170$ précédemment, Deutsche Bank est monté à 179$ contre 161$, Cowen est monté à 181$ contre 145$, Stifel vise désormais 213$ contre 168$ jusqu'ici et Morgan Stanley passe à 214$ contre 185$. Enfin BTIG a relevé son objectif à 177$ contre 153$ jusqu'ici.