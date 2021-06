Nike bondit de 13% après des comptes de champion !

(Boursier.com) — "Just Do It" ! Nike a fait honneur à son slogan, jeudi soir, en explosant le consensus de Wall Street pour ses comptes du 4e trimestre fiscal, achevé fin mai. Une performance qui est saluée ce vendredi par un bond de plus de 13% du titre Nike, qui cote 151,70$ en séance à Wall Street.

Le bénéfice net du leader mondial des équipements sportifs personnels a atteint 1,51 milliard de dollars, soit 93 cents par action, contre une perte de 790 millions de dollars un an plus tôt (-51 cents par action). Le bénéfice par action (bpa) ressort ainsi très nettement supérieur aux attentes des analystes sondés par le cabinet FactSet, qui étaient logées à 51 cents par action.

Un milliard de dollars de ventes de plus que prévu

Les ventes trimestrielles du groupe basé à Beaverton, dans l'Oregon, ont atteint 12,34 Mds$, un chiffre presque doublé par rapport à la même période de 2020, qui avait marquée par la crise du Covid-19 (6,31Mds$). Les ventes ont ainsi dépassé de plus d'un milliard de dollars les attente des analystes, logées à 11,03 Mds$.

"A mesure que nous progressons vers notre transformation numérique à la demande des consommateurs, nous construisons un nouveau modèle financier qui continuera de fournir à Nike une croissance durable et profitable à long terme", a commenté Matt Friend, le directeur financier du groupe dans un communiqué.

Suite à ces annonces, de nombreux brokers ont relevé vendredi leurs objectifs de cours sur Nike, et visent désormais entre 177$ et 214$ par action pour les plus optimistes. Ainsi, la banque suisse UBS est passée à 185$ contre 170$ précédemment, Deutsche Bank est monté à 179$ contre 161$, Cowen est monté à 181$ contre 145$, Stifel vise désormais 213$ contre 168$ jusqu'ici et Morgan Stanley passe à 214$ contre 185$. Enfin BTIG a relevé son objectif à 177$ contre 153$ jusqu'ici.