Nike : bondit après un solide trimestre

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Nike progresse vivement en pré-séance à Wall Street, le marché saluant des résultats trimestriels plutôt solides de la firme basée dans l'Oregon. Le groupe a réalisé au cours de son troisième trimestre fiscal (clos fin février) un bénéfice net de 847 millions de dollars ou un bpa de 53 cents contre un profit de 1,1 Md$ ou 68 cents par titre un an plus tôt. Les revenus ont atteint 10,1 Mds$ (+5%) contre 9,55 Mds$ de consensus grâce à une croissance de 13% de Nike Direct, et à une progression des ventes en ligne de 36%. Les belles performances sur plusieurs marchés clefs de Nike, dont l'Amérique du Nord, ont permis de compenser l'impact de la pandémie de Covid-19 sur l'activité en Chine. La marge brute s'est par ailleurs établie à 44,3%.

Compte tenu des incertitudes liées à l'épidémie, l'équipementier sportif n'a pas fourni de prévisions pour l'exercice.