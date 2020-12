Nike : au sommet, les ventes en ligne s'envolent avec la crise

Nike : au sommet, les ventes en ligne s'envolent avec la crise









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — A contre-courant, Nike devrait ouvrir sur un nouveau plus haut historique après que le géant américain des articles de sports eut dévoilé des comptes trimestriels meilleurs que prévu et rehaussé ses prévisions de ventes pour l'ensemble de l'année. La firme basée dans l'Oregon a enregistré, sur son deuxième trimestre fiscal, un bénéfice de 1,25 Md$ ou 78 cents par titre pour des revenus en hausse de 7% à change constant à 11,2 Mds$. Le consensus tablait sur un bpa de 63 cents pour des ventes de 10,55 Mds$. Les ventes en ligne se sont envolées de 84% et représentent maintenant plus d'un tiers du total du chiffre d'affaires. Au niveau géographique, les revenus ont augmenté de 24,4% à 2,3 milliards de dollars en Chine, tandis que l'Amérique du Nord a vu ses recettes croitre de 2% à un peu plus de 4 Mds$ (avec une progression de plus de 100% en ligne).

Nike vise désormais une croissance annuelle de 11 à 15% contre une hausse de ses ventes d'environ 10% précédemment. La marge brute devrait s'améliorer de 50 points de base malgré un recul de 90 pb au deuxième trimestre en raison d'importants rabais accordés pour réduire les stocks.