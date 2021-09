Nike (-6%) annonce des pénuries et abaisse ses prévisions

(Boursier.com) — Nike a publié jeudi soir des comptes trimestriels contrastés, marqués par des bénéfices supérieurs aux attentes, mais des ventes un peu en dessous du consensus en raison de problèmes dans la chaîne d'approvisionnement. Des problèmes qui sont appelés à s'aggraver, en raison de la fermeture d'usines, notamment au Vietnam, pour cause de variant delta du Covid-19...

Pénuries à venir sur les produits Nike

Lors de la conférence téléphonique suivant la publication des comptes, la direction du leader mondial des équipements sportifs n'a en effet pas rassuré les marchés, en affirmant que les problèmes d'approvisionnement qui perturbent sa chaîne logistique risquent d'entraîner des pénuries sur certains de ses produits à court terme. En conséquence, le groupe a revu en nette baisse ses prévisions de croissance pour l'exercice en cours...

A Wall Street, le titre Nike a bu la tasse vendredi après ces informations, chutant de plus de 6% autour de 149,73$. Plusieurs brokers ont revu en légère baisse leurs objectifs de cours pour le titre Nike, tout en restant globalement positifs sur le dossier. Ainsi, Bank of America a revu son objectif de cours de 168$ à 160$, tandis que BMO Capital vise désormais 170$ contre 174$ et Morgan Stanley est passé de 221$ à 201$. L'analyste de Citi vise 170$, et estime qu'il est "beaucoup moins grave" pour le groupe américain d'être confronté à un problème d'offre, qu'il juge transitoire, plutôt qu'à un problème de demande pour ses produits, celle-ci restant très forte. Deutsche Bank a revu son objectif en baisse de 171$ à 166$.

Une croissance de 5% au lieu de 10-15% sur l'exercice 2021-2022 !

Il est donc établi que certains modèles de chaussures ou autres produits Nike seront indisponibles pour les fêtes de fin d'année, entraînant un manque à gagner. Nike a donc revu en baisse ses prévisions pour l'exercice en cours, et s'attend désormais à une croissance de ses ventes d'environ 5% pour son année comptable terminant fin mai 2022, contre 10% à 15% auparavant.

"Les semaines de production perdues, combinées à des temps de transit plus long, vont conduire à une pénurie de stocks (de chaussures et vêtements) sur le marché au cours des prochains trimestres", a ainsi indiqué le directeur financier du groupe, Matthew Friend, lors de la conférence téléphonique. En juin, Nike avait déjà prévenu s'attendre à ce que le transport de ses marchandises soit affecté pendant plusieurs trimestres, mais "malheureusement, cette situation a encore empiré" au cours de la période allant de juin à août, selon M. Friend.

10 semaines de production perdues

Les activités ont pu reprendre en Indonésie, a indiqué Nike, mais "presque toutes les usines fabriquant des chaussures au Vietnam restent fermées par les autorités" pour des raisons sanitaires, et près de la moitié des usines de vêtements n'ont toujours pas redémarré. "Nous avons déjà perdu environ dix semaines de production", a indiqué le directeur financier en précisant que lors de leur réouverture, il faudra du temps aux usines pour revenir à leur rythme de production normal.

Jeudi soir, Nike a annoncé un bénéfice net de 1,87 milliard de dollars pour le trimestre achevé le 31 août, en hausse de 23% par rapport à la même période de 2020. Le bénéfice net par action s'est établi à 1,16$, supérieur au 1,12$ attendu par le consensus compilé par le cabinet Factset.

Les ventes du groupe ont progressé de 16% par rapport à la même période de 2020 (et de 12% à taux de change constant), pour atteindre 12,2 milliards de dollars, un chiffre toutefois un peu inférieur aux attentes des analystes, qui tablaient sur 12,47 Mds$.