Nielsen s'enflamme avec l'OPA Evergreen-Brookfield pour 16 milliards de dollars !

(Boursier.com) — Nielsen rebondit de 21% vers les 27$ avant bourse à Wall Street ce mardi, à l'annonce d'un accord avec un consortium d'investisseurs mené par Evergreen et Brookfield, qui va donc racheter le groupe américain de marketing pour 16 milliards de dollars. Le consortium propose donc 28$ par titre aux actionnaires de Nielsen, soit une prime de 60% sur les cours précédant les premières rumeurs d'offre. Evergreen Coast Capital Corporation est une filiale d'Elliott Investment Management LP. Elle est associée dans cette opération à Brookfield Business Partners LP, ainsi qu'à des partenaires institutionnels. La transaction annoncée pour 28$ par action est une opération entièrement en espèces évaluée à environ 16 milliards de dollars, y compris la prise en charge de la dette.

Le conseil d'administration de Nielsen a voté à l'unanimité en faveur de la proposition d'acquisition, qui représente une prime de 10% par rapport à la proposition précédente du consortium et une prime de 60% par rapport au cours de l'action non affecté de Nielsen au 11 mars 2022, dernier jour de bourse avant la spéculation du marché concernant un opération potentielle. Le conseil a pris cette décision à la suite d'un examen approfondi de la proposition, avec l'aide de ses conseillers financiers et juridiques indépendants.