Nicox : Visite finale des derniers patients de l'étude de phase 3 Mont Blanc sur le NCX 470 dans le glaucome

(Boursier.com) — Nicox SA, société internationale spécialisée en ophtalmologie, annonce aujourd'hui que la dernière visite (à 3 mois) a été réalisée par les derniers patients de l'étude clinique de phase 3 Mont Blanc sur le NCX 470 0,1% pour la réduction de la pression intraoculaire (PIO) chez des patients atteints de glaucome à angle ouvert ou d'hypertension oculaire.

Un total de 691 patients a été recruté dans l'étude. NCX 470, principal candidat médicament en développement clinique de Nicox, est un nouveau collyre analogue de prostaglandine donneur d'oxyde nitrique (NO), potentiellement meilleur de sa classe.

"Nous sommes heureux d'avoir franchi cette étape dans l'étude clinique de phase 3 Mont Blanc, et je tiens à remercier particulièrement nos sites cliniques et l'équipe de développement de Nicox pour leurs efforts remarquables afin de mener à bien cette étude dans le contexte de la pandémie de COVID -19." a déclaré Doug Hubatsch, EVP, Chief Scientific Officer de Nicox. "NCX 470 a le potentiel de devenir le meilleur traitement de sa classe pour le glaucome et nous sommes impatients de présenter les principaux résultats de l'étude au début du mois de novembre."

L'étude Mont Blanc est une étude internationale, en double insu, d'une durée de 3 mois, menée en groupes parallèles, visant à évaluer l'efficacité et la sécurité de la solution ophtalmique de NCX 470 à 0,1% en comparaison à la solution ophtalmique de latanoprost à 0,005%. Le latanoprost est le traitement de première ligne le plus largement prescrit dans le glaucome à angle ouvert ou l'hypertension oculaire. L'évaluation de l'efficacité primaire dans l'étude Mont Blanc est basée sur la PIO aux temps d'évaluation 8h00 et 16h00 à la 2ème semaine, la 6ème semaine et au 3ème mois.

La deuxième étude de phase 3 Denali sur le NCX 470 est menée conjointement et financée à parts égales avec le partenaire de Nicox, Ocumension Therapeutics. Les principaux résultats de l'étude sont actuellement attendus après 2024.