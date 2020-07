Nicox : trésorerie et équivalents de trésorerie de 40,4 ME au 30 juin

Nicox : trésorerie et équivalents de trésorerie de 40,4 ME au 30 juin









(Boursier.com) — Au 30 juin 2020, Nicox disposait d'une trésorerie et d'équivalents de trésorerie de 40,4 millions d'euros, contre 28 ME au 31 décembre 2019 et 45,2 ME au 31 mars 2020. Ce chiffre n'inclut pas les 5 millions d'euros de la cession de la participation de Nicox dans VISUfarma réalisée en juillet.

Le chiffre d'affaire net pour le deuxième trimestre 2020 est ressorti à 0,6 millions d'euros (constitué entièrement de redevances) contre 5,2 million d'euros (incluant un paiement d'étape de 4,7 million d'euros) au premier trimestre 2019.

Au 30 juin 2020, le groupe Nicox avait une dette financière de 17,7 millions d'euros sous la forme d'un financement obligataire avec Kreos Capital signé en janvier 2019.

Seul le chiffre relatif à la position de trésorerie du Groupe Nicox au 31 décembre 2019 est audité, tous les autres chiffres de ce communiqué de presse sont non audités.