Nicox : trésorerie de 47,2 ME au 31 décembre 2020

Nicox : trésorerie de 47,2 ME au 31 décembre 2020









(Boursier.com) — Nicox SA annonce aujourd'hui les résultats financiers et opérationnels de Nicox et de ses filiales pour l'exercice clos le 31 décembre 2020, arrêtés par le Conseil d'administration le 26 février 2021.

Le chiffre d'affaire net sur l'ensemble de l'année 2020 s'est élevé à 12,9 millions d'euros (2,4 millions de redevances nettes, 10,5 millions de paiements d'étape dans le cadre de partenariats), contre, pour l'année 2019, 6,9 millions d'euros (2,1 millions de redevances nettes, 4,8 millions de paiements d'étape et de paiements liés à la signature de partenariats). Le chiffre d'affaires net a été révisé à la hausse par rapport à celui publié dans le résumé financier du quatrième trimestre 2020 en raison d'un ajustement comptable reflétant un élément sans impact sur la trésorerie concernant des produits différés reçus d'Ocumension en mars 2020.

Les dépenses opérationnelles de l'année 2020 ont décru, s'élevant à 19,5 millions d'euros contre 25,5 millions pour l'année 2019. Les frais de recherche et développement ont diminué de 5 millions et les frais administratifs et autres dépenses ont diminué de 1 million. L'activité de recherche et développement du Groupe est restée soutenue en 2020, principalement concentrée sur la deuxième partie de l'année avec trois études cliniques initiées depuis le mois de juin.

La perte nette du Groupe Nicox sur l'ensemble de l'année 2020 s'est élevée à 18,1 millions comparée à 18,9 millions en 2019.

Au 31 décembre 2020, le Groupe Nicox disposait d'une trésorerie et d'équivalents de trésorerie de 47,2 millions contre 28,1 millions d'euros au 31 décembre 2019.

Au 31 décembre 2020, la dette financière du Groupe Nicox s'élevait à 17,9 millions d'euros, composée de 15,9 millions sous la forme d'un financement obligataire avec Kreos Capital signé en janvier 2019 et de prêts garantis par l'Etat d'un montant total de 2 millions avec la Société Générale et le LCL, accordés en août 2020 dans le contexte de la pandémie de COVID-19. Le solde de la dette financière inclut le paiement à Kreos de l'échéance due au titre de janvier 2021.

La société continue de suivre attentivement les conséquences de l'épidémie de COVID-19 et informera le marché de tout retard.