Nicox : Tomas Navratil quitte l'entreprise

(Boursier.com) — Le Dr. Tomas Navratil, PhD, Executive Vice President & Head of Research & Development du Groupe Nicox et General Manager de Nicox Ophthalmics, Inc. quittera ses fonctions le 16 octobre 2020 pour poursuivre d'autres opportunités professionnelles. Nous sommes très reconnaissants de la contribution du Dr. Navratil et des progrès remarquables en recherche et développement qui en découlent pour l'ensemble des programmes du portefeuille de Nicox et nous lui souhaitons beaucoup de succès dans ses nouvelles fonctions. J'ai toute confiance en l'équipe de recherche et développement, sous la direction du Dr. Boyer, pour continuer à franchir avec succès les étapes clé du programme clinique pour le NCX 470 et pour l'étude clinique prévue pour le NCX 4251 , commente Michele Garufi, Président directeur général de Nicox.

Nicox a initié une recherche pour son successeur. Dans l'intervalle, le Dr. José Boyer, Vice President, Head of Clinical Development, sera nommé Head of R&D par intérim à effet du 16 octobre 2020.