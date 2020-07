Nicox salue l'IPO de son partenaire Ocumension valorisé plus de 1 Md$

(Boursier.com) — Nicox se fend d'un communiqué de presse pour saluer l'introduction en Bourse de son partenaire Ocumension Therapeutics qui vient de se coter à Hong Kong.

Ocumension Therapeutics a levé à cette occasion 1424 HK$ soit environ 184 M$, ce qui porte sa valorisation à environ 8430 HK$ soit environ 1,09 Md$ le premier jour de cotation.

Nicox et Ocumension ont conclu des collaborations portant sur NCX 470 et ZERVIATETM (solution ophtalmique de cétirizine), 0,24% sur le marché chinois et certains marchés de l'Asie du Sud-Est ainsi que sur NCX 4251 sur le marché chinois. Ocumension estime que NCX 470 et ZERVIATE sont deux de ses quatre candidats médicaments clés.