Nicox : résumé financier du quatrième trimestre 2019

(Boursier.com) — Au 31 décembre, 2019, le groupe Nicox disposait d'une trésorerie et d'équivalents de trésorerie de 28 millions d'euros contre 17,4 ME au 30 septembre 2019 et 22,1 ME au 31 décembre 2018. La trésorerie et les équivalents de trésorerie au 31 décembre 2019 n'incluaient pas le dernier tirage de 8 millions effectué dans le cadre de l'accord d'emprunt obligataire avec Kreos Capital.

Le chiffre d'affaire net pour le quatrième trimestre 2019 était de 0,6 millions d'euros contre 3,3 millions au quatrième trimestre 2018. Le chiffre d'affaire net de l'année 2019 s'est élevé à 6,9 millions (2,1 millions de redevances nettes, 4,8 millions de paiements d'étape), contre 4 millions (1 million de redevances nettes et 3 millions de paiements d'étape) sur l'ensemble de l'année 2018.

En novembre 2019, Nicox a réalisé une levée de fonds d'un montant brut de 12,5 millions d'euros lors d'un placement privé par émission de 3.315.650 actions ordinaires nouvelles.

Au 31 décembre 2019, le groupe Nicox avait une dette financière de 11,1 millions d'euros sous la forme d'un financement obligataire avec Kreos Capital signé en janvier 2019. Nicox a exercé un montant total de 20 millions dans le cadre de cet accord d'emprunt obligataire dont 8 millions en janvier 2019, 4 millions en octobre 2019 et 8 millions en décembre 2019 reçus en janvier 2020. Cet accord ne prévoit pas d'autres tirages.

Seul le chiffre relatif à la position de trésorerie du Groupe Nicox au 31 décembre 2018 est audité, tous les autres chiffres de ce communiqué de presse sont non audités.

Le Dr. Tomas Navratil, PhD, a été promu Executive Vice President, Head of 'R&D' du groupe Nicox et General Manager de Nicox Ophthalmics Inc, à compter du 1er janvier 2020. Dans cette fonction élargie, le Dr. Navratil sera responsable de toutes les activités de recherche, de développement non clinique et clinique, de CMC et des affaires réglementaires de Nicox ainsi que de la direction générale des opérations américaines à Durham, Caroline du Nord.