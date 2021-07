Nicox : résultats en septembre pour l'étude de phase 2b Mississippi sur le NCX 4251 dans la blépharite

Nicox : résultats en septembre pour l'étude de phase 2b Mississippi sur le NCX 4251 dans la blépharite









Crédit photo © Nicox

(Boursier.com) — Nicox annonce que la phase de traitement de deux semaines du dernier patient inclus dans l'étude clinique de phase 2b Mississippi sur le NCX 4251 dans la blépharite est terminée ainsi que la période requise de suivi post-traitement d'une même durée. Les premiers résultats sont actuellement attendus en septembre 2021.

"L'étude de phase 2b Mississippi vise à étudier de façon plus approfondie le profil du produit NCX 4251 suite aux résultats encourageants de l'étude de phase 2 Danube" a déclaré le Dr. José Boyer, Interim Head of R&D de Nicox. "L'étude Mississippi inclut plusieurs critères d'évaluation cliniques liés aux signes et symptômes de la blépharite et de la sècheresse oculaire. Il en résultera une quantité significative de données qui seront utilisées pour orienter le futur développement du NCX 4251. Nous annoncerons les prochaines étapes de développement après une réunion de fin de phase 2 avec la FDA américaine".

Le NCX 4251 est une suspension ophtalmique innovante et brevetée de nanocristaux de propionate de fluticasone. L'administration de NCX 4251 sur les paupières permet de cibler le foyer de l'inflammation tout en minimisant l'exposition intraoculaire au stéroïde fluticasone pour réduire le risque d'effets indésirables tels que l'augmentation de la pression intraoculaire et la cataracte.

L'étude Mississippi est une étude clinique de phase 2b visant à évaluer la dose à 0,1% de NCX 4251 administrée une fois par jour, comparée au placebo, chez des patients présentant des épisodes aigus de blépharite. Plus de 200 patients ont été recrutés. Le critère d'évaluation principal est la proportion de patients obtenant, au jour 15, une guérison complète de la rougeur et de la présence de débris sur la paupière et de l'inconfort palpébral, signes et symptôme caractéristiques de la blépharite.