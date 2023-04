Nicox : Redevances supplémentaires attendues à partir de 2024 suite au dépôt d'une demande d'autorisation de mise sur le marché de ZERVIATE en Chine

(Boursier.com) — Nicox SA, société internationale spécialisée en ophtalmologie, a annoncé aujourd'hui que son partenaire licencié exclusif chinois, Ocumension Therapeutics, avait soumis une demande d'autorisation de mise sur le marché en Chine pour ZERVIATE (solution ophtalmique de cétirizine), 0,24% pour le prurit oculaire associé aux conjonctivites allergiques.

Le processus d'approbation devrait prendre environ 12 mois, avec un potentiel lancement commercial de ZERVIATE en Chine en 2024. Ocumension prévoit de fabriquer ZERVIATE dans sa nouvelle usine située à Suzhou, en Chine.

"Ocumension est un partenaire majeur pour Nicox, et la soumission de cette demande d'autorisation de mise sur le marché, suite à l'achèvement d'une étude de phase 3 supplémentaire réalisée en Chine par Ocumension, marque une étape importante. Ocumension a construit, au-delà de son large portefeuille de produits ophtalmologiques en développement, une infrastructure commerciale en Chine dont bénéficiera ZERVIATE après son approbation." a déclaré Gavin Spencer, Chief Business Officer de Nicox. "L'approbation et le lancement de ZERVIATE en 2024 apporterait à Nicox une nouvelle source de revenus sous forme de redevances basées sur de potentielles ventes nettes annuelles en Chine estimées par Ocumension à plus de 100 millions de dollars d'ici 7 ans. Nous attendons par ailleurs la potentielle commercialisation par Ocumension de ZERVIATE dans les autres marchés d'Asie du Sud-Est dans lesquels Ocumension a des droits."

"Ocumension récolte les résultats de la construction de son portefeuille de produits en développement à mesure que ceux-ci arrivent au stade de leur commercialisation. ZERVIATE est le premier produit issu de notre précieuse collaboration avec Nicox et nous sommes impatients de faire de même avec le NCX 470 dans le glaucome" a ajouté Liu Ye, Directeur Général de Ocumension Therapeutics.

ZERVIATE est la première et unique formulation sous forme de collyre de l'antihistaminique cétirizine, le principe actif du ZYRTEC. ZERVIATE est actuellement commercialisé aux Etats-Unis pour le traitement du prurit oculaire associé aux conjonctivites allergiques. Le marché des prescriptions de produits pour la conjonctivite allergique en Chine devrait atteindre près de 500 millions de dollars d'ici 2030.

La demande d'autorisation de mise sur le marché de ZERVIATE repose sur les données fournies par Nicox dans le cadre de l'accord de licence et sur l'étude clinique de phase 3 supplémentaire réalisée par Ocumension en Chine. Dans cette étude chinoise, ZERVIATE était comparé à la solution ophtalmique de difumarate d'émédastine, 0,05%, un antihistaminique commercialisé sous le nom de spécialité EMADINE.

ZERVIATE s'est avéré non inférieur au difumarate d'émédastine dans le critère d'évaluation principal d'efficacité entre la valeur de base du score de démangeaison et celle dans les 24 heures précédant la visite au Jour 14. ZERVIATE s'est montré sûr et bien toléré, sans différence avec la proportion de patients présentant des effets indésirables avec le difumarate d'émédastine.

ZERVIATE fait l'objet d'un accord de concession de licence exclusif avec Ocumension Therapeutics pour le développement et la commercialisation pour le marché chinois et les marchés de la majorité des pays d'Asie du Sud Est. Tous les frais de commercialisation sont à la charge d'Ocumension, et Nicox pourrait potentiellement recevoir d'Ocumension des paiements d'étape liés aux ventes d'un montant pouvant atteindre jusqu'à 17,2 millions de dollars ainsi que des redevances de 5% à 9% sur les ventes nettes de ZERVIATE.