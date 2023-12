Nicox : Publication de nouvelles données non cliniques sur le NCX 470 démontrant une réduction plus efficace de la pression intraoculaire comparé au Lumigan

(Boursier.com) — Nicox SA, société internationale spécialisée en ophtalmologie, annonce aujourd'hui la publication, dans une revue à comité de lecture, le Journal of Ocular Pharmacology and Therapeutics, de nouvelles données non cliniques sur le NCX 470 (0,1%) démontrant une réduction plus importante de la pression intraoculaire (PIO) comparé au Lumigan(R) (solution ophtalmique de bimatoprost, 0,01%) lors d'administration de doses uniques et répétées (pendant 5 jours) dans un modèle non clinique in vivo.

La publication comprend également des données sur le drainage de l'humeur aqueuse par le NCX 470 dans un modèle non clinique in vivo différent ainsi que des données sur le NCX 470 comparé au bimatoprost équimolaire dans des modèles de réseau trabéculaire humain/canal de Schlemm in vitro, suggérant que l'augmentation de l'écoulement de l'humeur aqueuse par les deux voies conventionnelle et uvéosclérale médiée par le NCX 470 joue un rôle dans la forte réduction de la PIO exercée par le NCX 470.

La publication "NCX 470 Reduces Intraocular Pressure More Effectively Than Lumigan in Dogs and Enhances Conventional and Uveoscleral Outflow in Non-Human Primates and Human Trabecular Meshwork/Schlemm's Canal Constructs" par Galli et al. est accessible en ligne en cliquant ici.

NCX 470, un nouveau collyre bimatoprost donneur d'oxyde nitrique (NO), est en phase 3 de développement clinique pour la réduction de la PIO chez les patients atteints de glaucome à angle ouvert ou d'hypertension oculaire. NCX 470 est conçu pour libérer à la fois du bimatoprost et du NO dans l'oeil pour réduire la PIO au travers de deux modes d'action. Lumigan, commercialisé par Allergan, Inc., est le principal produit de spécialité en termes de ventes de la classe des analogues de prostaglandine, la classe de médicaments la plus couramment utilisée pour la réduction de la PIO chez les patients atteints de glaucome à angle ouvert ou d'hypertension oculaire.

Etude sur la réduction de la PIO

La réduction de la PIO a été mesurée dans une étude croisée ouverte chez des chiens beagle sans hypertension oculaire après une administration unique ou répétée une fois par jour le matin pendant 5 jours consécutifs de NCX 470 (0,1%), de Lumigan(R) (solution ophtalmique de bimatoprost, 0,01%) ou d'un groupe placebo. Après administration d'une dose unique, NCX 470 a démontré une réduction de la PIO plus importante qu'avec Lumigan à la plupart des points d'évaluation testés jusqu'à 24 heures après administration, la plus grande différence ayant été observée après 5 heures.

Après administration de doses répétées, les effets du NCX 470 et du Lumigan étaient généralement stables tout au long de la durée de l'étude, NCX 470 montrant une réduction de la PIO systématiquement plus importante qu'avec Lumigan(R) à tous les points d'évaluation testés.

Etude sur le drainage de l'humeur aqueuse

La dynamique de l'écoulement de l'humeur aqueuse a été étudiée chez des primates non humains sans hypertension oculaire traités dans une étude croisée avec NCX 470 (0,1%) ou un groupe placebo pendant 4 jours. Des mesures ont été prises le quatrième jour et ont démontré une augmentation de l'écoulement de l'humeur aqueuse par les deux voies conventionnelle et uvéosclérale avec le NCX 470 par rapport au groupe placebo.

L'écoulement de l'humeur aqueuse a également été étudié dans des modèles de réseau trabéculaire humain/canal de Schlemm traités avec le NCX 470 équimolaire ou avec le bimatoprost ou dans un groupe placebo. L'écoulement de l'humeur aqueuse a été augmenté à la fois par le NCX 470 et le bimatoprost comparé au groupe placebo, l'augmentation avec le NCX 470 étant plus importante que celle observée avec le bimatoprost. Ces données ont déjà été présentées au Congrès Mondial du Glaucome 2023.

Point des activités de la société

La société est actuellement financée jusqu'à fin juin 2024, exclusivement sur la base du développement du NCX 470. Pour étendre sa visibilité financière, la société poursuit des discussions de concession de licence, étudie plusieurs options stratégiques et est en discussion avec ses créanciers pour restructurer sa dette.