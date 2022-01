Nicox : protection du Zerviate par un brevet européen

(Boursier.com) — Nicox annonce la délivrance par l'Office Européen des Brevets (OEB) du brevet EP2408453 qui protège Zerviate (solution ophtalmique de cétirizine), 0,24% jusqu'en 2030. Ce brevet couvre la formulation de Zerviate, produit de Nicox commercialisé aux Etats-Unis par le partenaire américain exclusif de Nicox, Eyevance Pharmaceuticals, ainsi que son indication dans le traitement des symptômes de la conjonctivite allergique ou rhino conjonctivite allergique. Le marché des prescriptions pour la conjonctivite allergique en Europe, en Europe de l'Est et en Turquie a été estimé par IQVIA à environ 260 millions d'euros en 2020. Le brevet européen confère une exclusivité jusqu'en 2030, de sorte que la formulation de Zerviate est protégée par des brevets délivrés aux Etats-Unis jusqu'en 2032, et jusqu'en 2030 en Europe, au Japon et au Canada.

Zerviate est commercialisé aux Etats-Unis par le partenaire américain exclusif de Nicox, Eyevance Pharmaceuticals, une filiale de la société japonaise Santen Pharmaceutical Co., Ltd. Zerviate a également fait l'objet d'accords de concession de licence exclusifs avec Ocumension Therapeutics pour son développement et sa commercialisation pour les marchés chinois et de la majorité d'Asie du Sud-Est, avec Samil Pharmaceutical en Corée du Sud, avec ITROM Pharmaceutical Group dans certains marchés des Etats arabes du Golfe et avec Laboratorios Grin au Mexique.