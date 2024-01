Nicox : Prolongation de 5 ans de la durée d'un brevet américain couvrant le latanoprostène bunod commercialisé sous le nom de VYZULTA

(Boursier.com) — Nicox SA, société internationale spécialisée en ophtalmologie, annonce aujourd'hui que l'Office Américain des Brevets et des Marques (United States Patent and Trademark Office, USPTO) a décidé que le brevet américain No. 7.629.345, qui couvre le latanoprostène bunod commercialisé par Bausch + Lomb sous la marque VYZULTA, est éligible à une extension de sa durée de protection pour une période de 5 ans. La Société a également demandé une extension de la durée de protection de deux autres brevets américains Nos. 7.273.946 et 8.058.467 couvrant le latanoprostène bunod. Nicox et Bausch + Lomb doivent désormais sélectionner lequel de ces brevets fera l'objet de l'extension de durée, et, en fonction de ce choix, l'exclusivité s'étendrait jusqu'en 2029 ou 2030.

"Nous atteignons la dernière étape du processus de prolongation de la période d'exclusivité du brevet pour le latanoprostène bunod qui garantirait le paiement de redevances à Nicox sur les ventes de VYZULTA jusqu'en 2029 au moins. La majorité du chiffre d'affaires de la Société issu des accords de licence provient actuellement de VYZULTA, et s'est élevé à 4,2 millions d'euros en 2023, représentant une augmentation annuelle de 29%" a déclaré Gavin Spencer, EVP, Chief Business Officer de Nicox.