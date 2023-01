Nicox : Projet de transfert de la cotation des actions vers Euronext Growth Paris

(Boursier.com) — Nicox SA, société internationale spécialisée en ophtalmologie, annonce aujourd'hui son intention de transférer la cotation de ses actions du marché réglementé Euronext Paris vers Euronext Growth Paris et, à cet effet, convoque ses actionnaires en Assemblée générale ordinaire pour le mardi 14 février 2023 à 14 heures, dans les bureaux de BuroClub - Drakkar 2 à Valbonne.

"Nous pensons que le marché Euronext Growth est plus adapté à la Société, notamment à sa taille, et nous permettrait de mieux concentrer nos ressources sur nos activités tout en bénéficiant d'une cotation sur une bourse forte et en croissance. " a déclaré Gavin Spencer, Chief Business Officer de Nicox, "Afin que les investisseurs disposent d'informations complètes et pour maintenir une communication ouverte et transparente, nos états financiers resteront préparés conformément aux normes IFRS et nous conserverons notre fréquence de publication actuelle."

Informations concernant l'Assemblée générale ordinaire

Les informations visées à l'article R. 22-10-23 du Code de Commerce, dont le formulaire de vote, seront adressées aux actionnaires sur simple demande écrite. Ces documents seront également mis à la disposition des actionnaires au siège social de la Société et sur son site internet (www.nicox.com) d'ici le 24 janvier 2023.

Les actionnaires peuvent voter par procuration, par internet ou assister à l'assemblée générale ordinaire. Un guide expliquant comment voter, et notamment comment voter par internet, sera mis en ligne sur le site internet de la Société au plus tard le 24 janvier 2023. Les actionnaires peuvent également contacter l'équipe Relations Investisseurs par e-mail à l'adresse ag2023nicox@nicox.com pour toute question sur les modalités de vote.

Pour le cas où le quorum requis pour la délibération de l'Assemblée générale ordinaire ne serait pas atteint sur première convocation, une seconde réunion serait convoquée dans les bureaux de BuroClub - Drakkar 2 Bâtiment D - 2405 route des Dolines - 06560 Valbonne pour le mardi 28 février 2023 à 14 heures.

Projet de transfert de la cotation des titres de la société Nicox sur le marché Euronext Growth

L'Assemblée générale ordinaire sera appelée à statuer sur le projet de transfert de la cotation des titres émis par la Société du marché réglementé Euronext Paris vers le système multilatéral de négociation Euronext Growth Paris (le "Transfert") et à donner au Conseil d'administration tous pouvoirs pour réaliser ledit Transfert.

Euronext Growth Paris est un marché organisé par Euronext Paris. Il ne s'agit pas d'un marché réglementé mais d'un système multilatéral de négociation organisé au sens de l'article 525-1 du Règlement général de l'Autorité des Marchés Financiers. Ses règles d'organisation sont approuvées par l'AMF.

Le Conseil d'administration de Nicox considère que ce projet de transfert permettrait à la Société de voir ses titres admis aux négociations sur un marché plus en rapport avec sa taille et sa capitalisation boursière. Le transfert vers Euronext Growth Paris devrait permettre à la Société d'alléger les obligations et contraintes qui pèsent sur elle (dans les conditions détaillées ci-dessous) et, par voie de conséquence, de diminuer les coûts liés à sa cotation, tout en conservant aux actions leur caractère négociable sur un marché financier.