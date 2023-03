Nicox : Présentations de données supplémentaires sur le NCX 470 au prochain Congrès Mondial du Glaucome

(Boursier.com) — Nicox SA, société internationale spécialisée en ophtalmologie, annonce aujourd'hui la présentation de données supplémentaires sur le NCX 470 au 10ème Congrès Mondial du Glaucome (World Glaucoma Congress, WGC) qui se tiendra du 28 juin au 1er juillet 2023 à Rome (Italie).

Informations sur les présentations :

Titre du poster : Effects of NCX 470, a Nitric Oxide (NO)-Donating Bimatoprost, in in vitro 3D-Human Trabecular Meshwork (TM)/ Schlemm's Canal (SC) Co-Culture Tissue Model

Type : Présentation d'un poster

Présentation : Corinna Galli, PhD, Nicox Research Institute, Italie

Titre du poster : NCX 470, a Nitric Oxide Donating Bimatoprost versus Latanoprost Has Greater Proportion of Subjects Achieving ?10 mmHg IOP decrease In Phase 3 Trial

Type : Présentation d'un poster

Presentation : Dr. Robert Fechtner, Professeur et Directeur du Département d'Ophtalmologie à la SUNY Upstate Medical University de Syracuse, New York, Etats-Unis

Titre du poster : NCX 470, a Nitric Oxide Donating Bimatoprost Compared with Latanoprost - Adaptive Design Period Results from the Phase 3 Mont Blanc Clinical Trial

Type : Présentation d'un poster

Présentation : Dr. Mansberger, Vice-président et Directeur des Activités sur le Glaucome et des Etudes Cliniques Ophtalmologiques au Devers Eye Institute, Portland, Oregon, Etats-Unis

NCX 470 est un nouveau collyre bimatoprost donneur d'oxyde nitrique (NO) en phase 3 de développement clinique pour la réduction de la pression intraoculaire (PIO) chez les patients atteints de glaucome à angle ouvert ou d'hypertension oculaire. La première étude clinique de phase 3 Mont Blanc, une étude randomisée, en double insu, multicentrique, en groupes parallèles, menée aux États-Unis comparant le NCX 470 0,1% au latanoprost 0,005%, a été achevée en octobre 2022. La deuxième étude de phase 3 Denali, dont le protocole est similaire à celui de l'étude Mont Blanc, et qui comprend également une étude de sécurité à long terme, est en cours.