Nicox : Présentation au Congrès Mondial du Glaucome de données sur le NCX 470

(Boursier.com) — Nicox SA, société internationale spécialisée en ophtalmologie, a annoncé aujourd'hui que des données supplémentaires sur le NCX 470 ont été présentées au 10ème Congrès Mondial du Glaucome (10th World Glaucoma Congress, WGC) qui s'est tenu du 28 juin au 1er juillet 2023 à Rome, Italie.

"L'importante quantité de données générées dans l'étude de phase 3 Mont Blanc sur le NCX 470 nous a permis d'examiner les résultats de sous-groupes de patients afin de mieux évaluer les cas dans lesquels le NCX 470 est le plus efficace, certaines de ces données ont été présentées au World Glaucoma Congress. Le premier poster présentait les données de la période adaptative de sélection de dose qui ont justifié le choix de la dose 0,1% de NCX 470 pour le reste de l'étude. Nous avons également examiné l'ensemble des résultats de l'étude Mont Blanc et il apparaît que les patients présentant une réduction de leur pression intraoculaire de 10 mmHg ou plus étaient plus nombreux à avoir reçu du NCX 470 que du latanoprost. La présentation d'autres données est prévue lors de conférences et dans des publications planifiées" a déclaré Doug Hubatsch, Chief Scientific Officer of Nicox.

Poster Title: NCX 470, a Nitric Oxide Donating Bimatoprost Compared with Latanoprost - Adaptive Design Period Results from the Phase 3 Mont Blanc Clinical Trial

Une étude clinique de phase 2 de recherche de dose (l'étude Dolomites) a évalué le NCX 470 à plusieurs concentrations et les résultats ont suggéré que la dose la plus élevée pourrait être inférieure au pic de la courbe dose-réponse. Pour tester cette hypothèse, un dosage 0,065% et un dosage 0,1% du NCX 470 ont été inclus dans la partie adaptative de sélection de dose de l'étude clinique de phase 3 Mont Blanc, qui a comparé la sécurité et l'efficacité de la solution ophtalmique NCX 470 par rapport à la solution ophtalmique de latanoprost chez des sujets adultes atteints de glaucome à angle ouvert ou d'hypertension oculaire.

Au temps d'évaluation à la 2ème semaine, NCX 470 0,065% a démontré une réduction moyenne de la pression intraoculaire (PIO) diurne de 1,37 mmHg supérieure au latanoprost comparées aux valeurs de base et NCX 470 0,1% a démontré une réduction moyenne de la PIO diurne de 1,73 mmHg supérieure au latanoprost comparées aux valeurs de base.

L'étape adaptative de sélection de dose a été utilisée en remplacement d'études supplémentaires de dosage pour sélectionner la dose 0,1% de NCX 470 pour l'étude clinique de phase 3 Mont Blanc d'une durée de 3 mois ainsi que pour la deuxième étude clinique de phase 3, Denali.

Poster Title: NCX 470, a Nitric Oxide Donating Bimatoprost versus Latanoprost has Greater Proportion of Subjects Achieving supérieur ou égal 10 mmHg IOP Decrease in Phase 3 Trial

NCX 470 a atteint le critère principal d'évaluation d'efficacité de non-infériorité comparé au latanoprost à l'ensemble des 9 points d'évaluation mesurés dans l'étude Mont Blanc. De plus, NCX 470 a démontré une proportion statistiquement plus élevée de sujets présentant une réduction de la PIO de 10 mmHg ou plus comparé au latanoprost à la 2ème semaine, à la 6ème semaine et au 3ème mois, allant de 69% à 46% dans le groupe NCX 470 par rapport à une réduction allant de 60% à 34% dans le groupe latanoprost. Le NCX 470 s'est avéré sûr et bien toléré.

Poster Title: Effects of NCX 470, a Nitric Oxide (NO)-Donating Bimatoprost, in in vitro 3D-Human Trabecular Meshwork (TM) / Schlemm's Canal (SC) Tissue Model

Des informations sur le ou les mécanismes cellulaires et moléculaires responsables de l'activité de réduction de la PIO modulée par le NCX 470 ont été obtenues à partir d'un modèle tissulaire 3D TM/SC issu de bio-ingénierie (3D-HTM/HSCTM) et de singes Cynomolgus. NCX 470 a significativement amélioré la facilité d'écoulement dans le modèle 3D-HTM/HSCTM. De plus, contrairement à ce qui est constaté avec la plupart des agents diminuant la PIO, une dose cliniquement efficace (solution ophtalmique à 0,1%) de NCX 470 a affecté à la fois les voies conventionnelle et uvéosclérale pour augmenter le drainage de l'humeur aqueuse dans les yeux des singes. Le mode d'action double du NCX 470 (NO et analogue de la prostaglandine) explique la forte réduction de la PIO exercée par le NCX 470 chez les patients atteints de glaucome à angle ouvert ou d'hypertension oculaire.