Nicox : présentation annoncée

(Boursier.com) — Nicox annonce la présentation de résultats de l'étude clinique de phase 2 Dolomites sur le NCX 470 chez des patients atteints de glaucome à angle ouvert ou d'hypertension oculaire à l'American Academy Ophthalmology (AAO) 2021 Annual Meeting qui se tiendra du 12 au 15 novembre 2021 à la Nouvelle Orléans, Louisiane, Etats-Unis. Les résultats portent sur l'analyse des patients considérés comme répondeurs au traitement. La présentation du poster (en anglais) sera disponible sur demande à partir du 12 novembre 2021 sur le site internet de l'AAO 2021 via un lien dédié aux e-posters. Le titre du poster est 'NCX-470 for IOP-lowering: Results of Responder Analyses from the Phase 2 Dolomites Trial' (Numéro du poster : PO 217, auteur principal : Dr. Thomas R. Walters, MD). Principal candidat médicament en développement clinique de Nicox, le NCX 470 est un nouvel analogue de prostaglandine donneur d'oxyde nitrique à un stade avancé de développement clinique pour la réduction de la pression intraoculaire chez les patients atteints de glaucome à angle ouvert ou d'hypertension oculaire.