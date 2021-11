Nicox : potentiel pour un développement du NCX 4251 dans la sécheresse oculaire

(Boursier.com) — Nicox annonce des résultats post hoc positifs dans son étude clinique de phase 2b Mississippi suggérant une efficacité du NCX 4251, suspension ophtalmique de propionate de fluticasone à 0,1% administrée une fois par jour dans la réduction des symptômes de sécheresse oculaire dans un sous-groupe de patients. Ces nouveaux résultats montrent des améliorations statistiquement significatives de plusieurs symptômes de sécheresse oculaire et des améliorations d'un signe clinique (p=0,0524) pour un sous-groupe de patients présentant un score plus élevé dans un signe clé de la sécheresse oculaire. Les premiers résultats de l'étude Mississippi, qui n'a pas atteint les critères d'évaluation principal ou secondaires d'efficacité, ont été communiqués le 23 septembre.

Les analyses post hoc ont identifié un sous-groupe de patients (123 sur 224 patients) présentant des scores de la valeur de base supérieurs ou égaux à 2,0 sur une échelle de 0 (aucun) à 4 (sévère) pour un signe clé de la sécheresse oculaire, la coloration à la fluorescéine de la partie inférieure de la cornée. Dans ce groupe de patients, l'analyse a montré une différence statistiquement significative par rapport au placebo pour le changement par rapport à la valeur de base des scores de sécheresse oculaire qui ont été évalués par une échelle visuelle analogique (Visual Analog Scale) au Jour 8 (p=0,0085), au Jour 11 (p=0,0020) et au Jour 15 (p<0,0016).

Des différences statistiquement significatives par rapport au placebo ont également été observées pour d'autres symptômes de la sécheresse oculaire (photophobie, vision floue, sensation de brûlure/picotement, sensation de présence d'un corps étranger, démangeaisons et douleurs oculaires) à tous les temps d'évaluation du traitement (Jour 8, Jour 11 et Jour 15). Pour certains symptômes, les effets du traitement ont perduré jusqu'à deux semaines après la fin du traitement. Au Jour 15, la différence dans la réduction par rapport à la valeur de base dans la coloration à la fluorescéine de la partie inférieure de la cornée a atteint une valeur p de 0,0524 qui, selon nous, pourrait permettre une signification statistique avec une population de patients plus importante. Les prochaines étapes de développement du NCX 4251 et leur calendrier seront annoncés à la suite d'une réunion avec la Food and Drug Administration prévue au début de l'année 2022.

Michele Garufi, PDG de Nicox, a déclaré : "Environ 70 à 80% des patients atteints de blépharite ont une sécheresse oculaire. L'effet positif du NCX 4251 sur plusieurs symptômes associés à la sécheresse oculaire dans un sous-groupe important de patients atteints de blépharite dans l'étude Mississippi justifie l'exploration avec la FDA d'une approche ciblée pour le développement futur du programme. Nous pensons qu'il existe encore un important besoin médical non satisfait dans la sécheresse oculaire auquel pourrait répondre un traitement efficace de courte durée, administré seulement une seule fois par jour".

Le NCX 4251 s'est avéré sûr et bien toléré pendant les 14 jours de traitement sans événement indésirable grave, et tous les événements indésirables pour le groupe ayant reçu le traitement NCX 4251 étaient légers. Il n'y a pas eu d'arrêt du traitement dans en raison d'événements indésirables.

L'étude Mississippi était une étude clinique de phase 2b visant à évaluer le NCX 4251, suspension ophtalmique de propionate de fluticasone à 0,1%, administrée une fois par jour, par rapport au placebo, chez des patients présentant des épisodes aigus de blépharite. Dans cette étude, 224 patients ont été recrutés dans plusieurs sites cliniques aux Etats-Unis, le sous-groupe décrit ici comprend 123 patients (61 ayant reçu du placebo et 62 du NCX 4251). L'étude avait comme principal critère d'évaluation la proportion de patients obtenant au Jour 15 une guérison complète des trois signes et symptômes caractéristiques de la blépharite (rougeur de la paupière, présence de débris sur la paupière et inconfort palpébral). L'étude a également exploré deux critères secondaires d'évaluation sur les signes et symptômes de la sécheresse oculaire.