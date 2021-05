Nicox : partenariat avec Laboratorios Grin pour ZERVIATETM au Mexique

(Boursier.com) — Nicox SA annonce aujourd'hui la signature d'un accord de concession de licence exclusif avec Laboratorios Grin, une filiale à 100% de Lupin Limited, pour l'enregistrement et la commercialisation au Mexique de ZERVIATETM (solution ophtalmique de cétirizine), 0,24% pour le traitement du prurit oculaire associé aux conjonctivites allergiques.

Grin est une société pharmaceutique spécialisée mexicaine qui développe, fabrique et commercialise des produits ophtalmiques de spécialité.

Gavin Spencer, Chief Business Officer de Nicox, a déclaré : "Cet accord avec notre premier partenaire sud-américain pour ZERVIATE montre l'intérêt mondial des sociétés spécialisées en ophtalmologie pour de nouveaux produits dans le domaine de la conjonctivite allergique. Laboratorios Grin est un leader en ophtalmologie au Mexique, fort de plus de 60 années d'expérience dans ce domaine, ce qui en fait un partenaire idéal pour Nicox pour la commercialisation de ZERVIATE sur ce marché. Grâce à ses ressources internes pour la fabrication et dans le domaine réglementaire, Laboratorios Grin est en mesure de gérer toutes les étapes du processus d'approbation de ZERVIATE en s'appuyant sur le dossier d'autorisation de mise sur le marché américain."

Nicox a concédé à Grin les droits exclusifs de développement et de commercialisation de la solution ophtalmique de cétirizine, 0,24% au Mexique. Nicox recevra un montant non divulgué à la signature du contrat et des potentiels paiements d'étape liés à l'approbation réglementaire et aux ventes. Nicox pourrait recevoir des redevances basées sur un pourcentage à deux chiffres des ventes nettes de ZERVIATE. Grin sera responsable, à ses frais, du développement, de la fabrication et de la commercialisation de ZERVIATE au Mexique.