Nicox : paiement de 15 ME et prise en charge de la moitié des coûts de la deuxième étude clinique de phase 3 sur NCX 470 par Ocumension Therapeutics

(Boursier.com) — Nicox SA annonce avoir amendé avec Ocumension Therapeutics l'accord de licence conclu en décembre 2018, allouant initialement à Ocumension les droits exclusifs de développement et de commercialisation du NCX 470 dans le glaucome sur le marché chinois. En vertu de cet amendement, Ocumension paiera immédiatement à Nicox un montant de 15 millions d'euros (au lieu des paiements d'étape du contrat original), acquèrera des droits supplémentaires pour le NCX 470 pour la Corée et l'Asie du Sud-Est et paiera 50% des coûts de la deuxième étude clinique de phase 3 (l'étude Denali) dans le glaucome pour le NCX 470.

Les deux sociétés mèneront conjointement l'étude clinique Denali aux Etats-Unis et en Chine.

NCX 470, un nouvel analogue de bimatoprost donneur d'oxyde nitrique (NO) de seconde génération pour la réduction de la pression intraoculaire (PIO) chez les patients atteints de glaucome à angle ouvert ou d'hypertension oculaire, est le principal programme en développement clinique de Nicox.

Dans l'étude clinique de phase 2 Dolomites, multicentrique, menée aux Etats-Unis, NCX 470 a démontré à la fois une non-infériorité et une supériorité statistique par rapport au latanoprost, le leader du marché américain en termes de prescriptions d'analogues de prostaglandine.

"Nous pensons que mener conjointement l'étude clinique de phase 3 Denali permettra aux deux sociétés d'atteindre plus efficacement les objectifs de développement du NCX 470" a déclaré Gavin Spencer, Chief Business Officer de Nicox. "Le versement anticipé de ce paiement d'étape dans ces conditions est un facteur important du financement des programmes du NCX 470 aux Etats-Unis et en Chine, en permettant d'initier les deux études cliniques de phase 3 cette année et d'accélerer la soumission des demandes d'autorisation de mise sur le marché de NCX 470 aux Etats-Unis et en Chine."

Ocumension est financé par des investisseurs de capital-risque de premier plan, dont 6 Dimensions Capital et d'autres investisseurs importants. Ocumension a recruté des personnels de gestion et de développement hautement qualifiés avec une expérience internationale significative acquise dans des entreprises telles que Santen, Alcon et Novartis. L'équipe d'Ocumension a mené précédemment des études cliniques dans le domaine de l'ophtalmologie en Chine et a le personnel et l'infrastructure en place en Chine pour collaborer de manière efficace avec Nicox dans l'étude Denali.

"Réaliser l'une des études cliniques clé du NCX 470 en collaboration avec Nicox constitue pour nous la meilleure approche pour obtenir une autorisation de mise sur le marché chinois et, par conséquent, nous sommes satisfaits d'approfondir ainsi notre relation avec Nicox. Nous sommes impatients que nos équipes collaborent davantage alors que nous nous préparons pour cette étude" a commenté Ye Liu, Président directeur général d'Ocumension.

Suite à cet amendement, Nicox mènera deux études cliniques de phase 3, les études Mont Blanc et Denali, en tant qu'études cliniques plurirégionales aux Etats-Unis et en Chine. Les deux études cliniques de phase 3 prévues sont requises pour la soumission d'une autorisation de mise sur le marché aux Etats-Unis. L'inclusion de patients chinois dans l'étude Denali est conçue pour permettre la soumission d'une autorisation de mise sur le marché du NCX 470 en Chine, sans études cliniques supplémentaires dans ce pays. En incluant le paiement de 15 millions d'euros d'Ocumension, Nicox dispose désormais d'une trésorerie d'environ 47 millions d'euros.